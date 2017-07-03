Пн, 03.07.2017, 14:21 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 3 июля 2017 года, 11:58

ВАЖНО. В Брединском районе посчитали ущерб от града и определились с выплатами


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ущерб от града в Брединском районе составил почти 5 млн рублей, от местных жителей поступило более 140 заявлений о частичной утрате имущества – пострадавшие в результате стихии получат материальную помощь, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Напомним, 29 июня в муниципалитете прошли ливневые осадки с градом, порывы ветра достигали 24 метров в секунду. Пострадали десятки домов и социальных учреждений. Решением губернатора в районе был введен режим ЧС областного уровня.

В минувшие выходные в муниципалитете работала комиссия по оценке ущерба. Специалисты, в том числе представители Минсоца Челябинской области, осмотрели объекты социальной инфраструктуры и совершили подворовый обход частных домовладений. Установлено, что ущерб, нанесенный социальным объектам составил 4,935 млн рублей, от местных жителей поступило 143 заявления о частичной утрате имущества.

По решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, из резервного фонда выделены средства на восстановление учреждений социальной сферы, жителям района будет оказана единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей, дополнительные выплаты пострадавшим осуществят и местные власти. Полностью будет восстановлено имущество трех жителей района, имеющих особый статус.

Также в эти выходные в муниципалитете работала комиссия по оценке ущерба, нанесенного аграриям. По словам министра сельского хозяйства Челябинской области Сергея Сушкова, уточненная площадь пострадавших посевов составила 15,38 тыс. га в 12 хозяйствах.

Добавим, по данным синоптиков, сегодня Южный Урал вместе еще с рядом регионов по-прежнему остается в «зоне турбулентности» – в понедельник, 3 июля, на территории республик Хакасия, Тыва, Бурятия, Красноярского края, Свердловской, Курганской, Челябинской областей возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах энергетики, переходом огня на населенные пункты и объекты экономики. ЧС могут спровоцировать дожди, ливни, грозы, крупный град, а также усиление ветра до 27 м/с.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: челябинская область, борис дубровский, ущерб, град, ураган, ветер, урожай, грозы, новости брединского района, шквал
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 606
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 14:20
За незаконную расклейку афиш и объявлений в Челябинске будут штрафовать заказчиков
сегодня, 14:00
Пять скверов в Челябинске преобразят до неузнаваемости
сегодня, 13:47
18+ Гость, зарезавший супружескую пару в Златоусте, предстанет перед судом
сегодня, 13:05
Суд признал законным заочный арест экс-губернатора Юревича
сегодня, 12:48
Семьям утонувших под Чесмой будет оказана материальная помощь
сегодня, 12:14
Огородят и украсят: более 250 млн рублей выделили Челябинску на благоустройство дворов
сегодня, 11:47
Челябинский завод коагулянтов оштрафовали на 200 тыс. за вредные выбросы
сегодня, 11:38
Серийного педофила с ЧТЗ отправили в тюрьму
сегодня, 11:13
ВНИМАНИЕ. Из-за ралли «Шелковый путь» возможны пробки на границе в Челябинской области
сегодня, 10:52
Коммунальщики Розы могут быть причастны к хищению более 30 млн
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Приобретаете ли Вы страховку от укуса клеща?

  • Да
    25%
  • Нет
    34%
  • У меня прививка
    19%
  • Пользуюсь репеллентами
    16%
  • Меня паразиты не любят
    6%

Всего проголосовало: 748

Подписка на новости
Прислать новость