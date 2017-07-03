ВАЖНО. В Брединском районе посчитали ущерб от града и определились с выплатами

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ущерб от града в Брединском районе составил почти 5 млн рублей, от местных жителей поступило более 140 заявлений о частичной утрате имущества – пострадавшие в результате стихии получат материальную помощь, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Напомним, 29 июня в муниципалитете прошли ливневые осадки с градом, порывы ветра достигали 24 метров в секунду. Пострадали десятки домов и социальных учреждений. Решением губернатора в районе был введен режим ЧС областного уровня.

В минувшие выходные в муниципалитете работала комиссия по оценке ущерба. Специалисты, в том числе представители Минсоца Челябинской области, осмотрели объекты социальной инфраструктуры и совершили подворовый обход частных домовладений. Установлено, что ущерб, нанесенный социальным объектам составил 4,935 млн рублей, от местных жителей поступило 143 заявления о частичной утрате имущества.

По решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, из резервного фонда выделены средства на восстановление учреждений социальной сферы, жителям района будет оказана единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей, дополнительные выплаты пострадавшим осуществят и местные власти. Полностью будет восстановлено имущество трех жителей района, имеющих особый статус.

Также в эти выходные в муниципалитете работала комиссия по оценке ущерба, нанесенного аграриям. По словам министра сельского хозяйства Челябинской области Сергея Сушкова, уточненная площадь пострадавших посевов составила 15,38 тыс. га в 12 хозяйствах.

Добавим, по данным синоптиков, сегодня Южный Урал вместе еще с рядом регионов по-прежнему остается в «зоне турбулентности» – в понедельник, 3 июля, на территории республик Хакасия, Тыва, Бурятия, Красноярского края, Свердловской, Курганской, Челябинской областей возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах энергетики, переходом огня на населенные пункты и объекты экономики. ЧС могут спровоцировать дожди, ливни, грозы, крупный град, а также усиление ветра до 27 м/с.