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Агентство новостей Доступ 1 2 июля 2017 года, 15:08

ВНИМАНИЕ. Штормовое предупреждение на Урале: ветер усилится до 27 м/с


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Новое штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области из-за шквалистого усиления ветра и гроз с градом, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на оперативную информацию МЧС.

По данным синоптиков, погоду на Урале продолжают определять циклоны. Поэтому вечером 2 июля, ночью и днем 3-го в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, очень сильные дожди, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра до 22-27 м/с. Добавим, ветер будет дуть юго-западный с переходом на западный. Атмосферное давление будет падать и составит 729 мм ртутного столба (норма – около 742 мм).

Температура воздуха будет 13-18 градусов ночью и 25-30 – днем. В горах – чуть прохладнее, 20-25 градусов выше нуля.

Напомним, в четверг, 29 июня, в Брединском районе, на площади около 3 тыс. кв. метров, выпал крупный град. Пострадали кровли более 800 домов, нескольких детсадов и школ. Уничтожено более 18 тыс. гектаров посевов.

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Теги: прогноз погоды, штормовое предупреждение, погода в челябинске, ураган, грозы, шквал, циклон
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