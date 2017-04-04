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Агентство новостей Доступ 1 4 апреля 2017 года, 10:13

В 5 муниципалитетов для борьбы с паводком направлены спецгруппы МЧС


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

МЧС направило в пять муниципалитетов Челябинской области спецгруппы спасателей – они должны организовать мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Подкрепление в лице специалистов Уральского учебного спасательного центра в паводкоопасный период получат Карталинский, Варненский, Ашинский и Саткинский районы, а также Верхнеуфалейский городской округ. В случае ухудшения обстановки эти территории попадают в зону риска. Поэтому чем качественнее будут проведены спланированные мероприятия сегодня, тем безопаснее будет день завтрашний», – прокомментировали в ГУ МЧС по Челябинской области.

В указанные муниципалитеты направлено пять групп, в каждой из них по 12 человек и высокопроходимая техника. Аэромобильные группы оснащены, в том числе, плавсредствами, мотопомпами, инженерной техникой, ранцевыми огнетушителями (на случай реагирования на природный пожар), пилами, топорами.

Дежурство спасателей продлится до снятия угрозы подтоплений, возможных в период вскрытия рек и прохождения весеннего половодья.

«В их задачи входит, в том числе, мониторинг паводковой обстановки, расчистка пойм рек от растительности и мусора, работы по искусственному ослаблению льда», – уточнили в МЧС.

По информации челябинских синоптиков, на реках бассейна Тобола (это Уй, Увелька, Тогузак, Синташта) и левых притоках Урала (Гумбейка, Зингейка, Большая Караганка) половодье продлится с 1 апреля по 10 мая, на реках бассейна Камы и верховьях Урала (до Магнитогорска) – с 5 апреля по 30 мая.

На реках Уй (Троицк – село Степное), Юрюзань (Трехгорный), Сим (Аша) и Увелька возможны заторы льда. При интенсивном снеготаянии в зону подтопления могут попасть отдельные жилые дома, приусадебные участки, дворы и дороги, расположенные в пониженных участках пойм рек (особенно рек бассейнов Ая, Сима, Юрюзани, Кусы, Урала) и участки перемерзших малых рек (Караталы-аята, Тогузака, Гумбейки, Зингейки, Большой Караганки, Берсуата), на которых вода пойдет поверх ледяного покрова, вызывая подтопления.

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Теги: паводок, прогноз погоды, половодье, погода в челябинской области, новости челябинска
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