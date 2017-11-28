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Агентство новостей Доступ 1 28 ноября 2017 года, 11:02

ВНИМАНИЕ. В 2 населенных пунктах Челябинской области введен карантин из-за бешенства животных


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В двух населенных пунктах Челябинской области введен карантин по бешенству животных – в опасную зону попал, в том числе, Еманжелинск, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из распоряжения регионального правительства, ограничительные мероприятия из-за опасной инфекции установлены в деревне Запивалово (Чебаркульский район) и поселке Борисовка (Еманжелинский район), находящие в непосредственной близости соответственно деревня Шахматово и Еманжелинск объявлены угрожаемыми зонами.

По условиям карантина в неблагополучных территориях введены запреты на проведение выставок собак и кошек, выводок и натаску, на вывоз животных за пределы указанной зоны.

Министерству сельского хозяйства Челябинской области поручено разработать и утвердить план профилактических и ликвидационных мероприятий по бешенству животных.

Ограничительные мероприятия устанавливаются вплоть до их отмены отдельным распоряжением южноуральского правительства.

Напомним, с 17 ноября ограничительные мероприятия по бешенству животных действуют в Ленинском районе Челябинска.

Теги: бешенство, карантин, бешенство животных, новости чебаркуля, новости еманжелинска
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