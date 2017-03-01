Уйский экс-депутат, воткнувший нож в полицейского, предстанет перед судом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Бывший учитель и экс-депутат, воткнувший нож в грудь полицейскому, предстанет перед судом – во время следствия житель села Уйское (Челябинская область) Евстафий Задельный находился под стражей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, инцидент произошел в ночь на 17 августа 2016 года на автодороге Чебаркуль – Магнитогорск, на территории Уйского района, в служебной автомашине сотрудников ДПС, где Задельный оказался из-за пьяной езды. Пока инспектор оформлял протокол, мужчина ударил правоохранителя ножом в грудь – лезвие, по словам врачей, прошло в трех сантиметрах от сердца. Преступные действия обвиняемого были пресечены сотрудником полиции, сделавшим предупредительный выстрел из табельного оружия.

Задельному предъявлено обвинение по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

«Потерпевшему причинены телесные повреждения, которые по признаку опасности для жизни относятся к категории тяжкого вреда здоровью. Обвиняемый на основании постановления суда содержится под стражей», – рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.