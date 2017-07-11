Урожайный «Мак-2017»: в ходе операции в Уйском районе изъято более 1 кг наркотиков

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Уйском районе (Челябинская область) из оборота изъято более 1 кг наркотиков – об итогах операции «Мак-2017» в муниципалитете отчитался областной главк, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В рамках оперативно-профилактической операции сотрудники угрозыска нагрянули в деревню Верхнеусцелемово, где на территории одного из частных домовладений обнаружили около 1,3 кг марихуаны и более семи граммов гашиша.

«По подозрению в незаконном обороте наркотиков полицейскими задержан проживающий в этом доме мужчина 1988 года рождения. В отношении него возбуждено дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – рассказали в полиции.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.