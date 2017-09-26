Уголовное дело возбуждено по факту смерти 3-летнего ребенка после ДТП в Златоусте

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Златоусте (Челябинская область) возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погиб трехлетний ребенок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официального представителя СУ СКР по региону Владимира Шишкова.

Напомним, мальчик и его 16-летняя сестра попали под машину вечером 28 августа, когда пересекали проезжую часть в не предназначенном для этого месте в проезде Профсоюзов. Детей не заметила выезжавшая со двора на KIA Sportage 58-летняя местная жительница. Старший ребенок получил сотрясение мозга и ушиб бедра, младший был госпитализирован в реанимацию с травматическим шоком и ушибом мозга и легкого, позже перевезен в Челябинск, где 2 сентября скончался.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается.