Ученые ЮУрГУ начали исследование, которое поможет создать компьютер со сверхскоростной передачей данных

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ученые ЮУрГУ помогут создать оптический компьютер со сверхскоростной передачей данных – для этого они изучают революционную разработку Нобелевских лауреатов, открывших нановещество – графен, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

«Мы занимаемся электродинамикой – это распространение электромагнитных волн в наноматериалах. Таким материалом в нашем исследовании выступает графен – это двухмерный материал, который состоит из атомов углерода, упорядоченных в форме пчелиных сот. Он обладает большим количеством нетипичных физических свойств, которые присущи обычным физическим наноматериалам: повышенной прочностью, хорошей электропроводностью, также графен является оптически прозрачным веществом, и его свойствами можно хорошо управлять», – рассказывает научный сотрудник лаборатории перспективных материалов в биомедицине Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ Дмитрий Кузьмин.

Графен в 2004 году открыли миру российские ученые Андрей Гейм и Константин Новоселов, получившие за это Нобелевскую премию. За 2016 год ученые ЮУрГУ опубликовали три научные статьи на данную тематику в журналах Scientific Reports и Nano Letters, индексируемые в мировых системах Scopus и Web of Sciencе. Отметим, что разработки ученых ведутся совместно с зарубежными коллегами из Франции.

В последних публикациях южноуральские исследователи рассматривают магнитные цилиндрические структуры графена, который «свернули» в трубку. Принципиальное ее отличие в том, что она имеет достаточно большой радиус по меркам наножизни.

«Так как этот материал хорошо проводит электрический заряд, вся энергия собирается вблизи поверхности материала – это явление называется поверхностные плазмон-поляритоны. Магнитное поле помогает управлять распределением этой энергии. Такое свойство не было изучено до нашего исследования», – рассказывает Дмитрий Кузьмин.

В будущем такие свойства графена могут помочь ученым создать оптический компьютер, в котором скорость передачи данных будет равняться скорости света.