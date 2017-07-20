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Агентство новостей Доступ 1 20 июля 2017 года, 09:41

УФАС возбудило дело из-за символики Великой Победы в рекламе «Удобных денег»


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Владелец и администратор микрофинансовой организации «Удобные деньги» понесут наказание за использование в рекламе символики Великой Победы – Челябинское УФАС все-таки возбудило административное дело; первое заседание Комиссии состоится 28 сентября, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Мнение УФАС поддержали местные жители, которые приняли участие в опросе на официальном сайте ОНФ. Большинство его участников (74%) на вопрос о наличии в данной рекламе оскорбительных сравнений и выражений в отношении символов Победы в Великой Отечественной войне ответили утвердительно.

«В соответствии с федеральным законом в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола, расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов, гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия», – напомнили в УФАС.

Дело возбуждено в отношении конкретных рекламодателей – владельца указанного в сообщении телефона ООО МФО «Уралсервис» и администратора доменного имени ООО Консалтинговая группа «Капиталсервис».

Напомним, ранее антимонопольная служба привлекла «Удобные деньги» к ответственности за использование в рекламе молитвы «Отче наш» и образа Иисуса Христа.

А сейчас Челябинское УФАС проводит опрос по поводу рекламы с «пышными формами» в Крыму – антимонопольщики хотят выяснить у людей, действительно ли изображение женского тела в нижнем белье является непристойным и оскорбительным.

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Теги: челябинское уфас, незаконная реклама, удобные деньги, микрофинансовая организация, мфо
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