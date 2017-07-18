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Агентство новостей Доступ 1 18 июля 2017 года, 11:49

Реклама с «пышными формами» возмутила Челябинское УФАС


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинское УФАС предлагает южноуральцам высказать свое мнение о рекламе ночного клуба, размещенной в Крыму, – на баннере изображена часть девушки в нижнем белье, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу антимонопольного органа.

«Появившаяся в Севастополе реклама стала поводом для обращения граждан в Крымское УФАС. По мнению заявителей, выбранное для продвижения ночного клуба изображение обнаженного женского тела является непристойным и оскорбительным», – рассказали антимонопольщики.

Челябинское УФАС в рамках взаимодействия с коллегами из Крыма проводит опрос о допустимости распространения рекламы ночного клуба.

Предлагается ответить на вопрос «Является ли использованное в рекламе изображение непристойным и оскорбительным?». Ответы принимаются до 25 июля.

Фото пресс-службы Челябинского УФАС

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Теги: непристойная реклама, челябинское уфас, новости челябинска
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