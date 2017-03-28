У челябинской бизнесвумен забрали внедорожник, пока она объяснялась с приставами

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Приставы забрали у челябинской бизнесвумен внедорожник, на котором она приехала с ними объясняться, – женщина задолжала около 750 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу УФССП по региону.

Челябинка приехала к судебным приставам, что дать объяснения в рамках розыскного дела. В пользу нескольких организаций с предпринимательницы взыскали 250 тыс. рублей. Кроме того, на ней висел долг по автокредиту на 500 тыс. рублей. Внедорожник Volkswagen Touareg, который она припарковала у здания УФССП, был в залоге и банк через суд взыскал с должницы иномарку.

«Все исполнительные производства ведутся в Курчатовском районе Челябинска. Было установлено, что женщина является собственницей двух автомобилей – фургона LDV Maxus и кроссовера Volkswagen Touareg. Ни по одному из известных приставам адресов должницу найти не могли, но по телефону она выходила на связь, сообщив, что проживает за пределами Челябинска. Более точную информацию предоставить она отказалась. Ей было предложено приехать в межрайонный отдел судебных приставов по розыску должников и их имущества для дачи объяснений по поводу нахождения автомобилей», – говорится в сообщении.

Место стоянки фургона женщина сообщила сразу – он был не на ходу, так как отсутствовал двигатель, в чем пристав убедился, а вот информацией по второму автомобилю дама поделилась не сразу. Судебным приставам удалось убедить автоледи в справедливости своих требований, и должница показала, где стоит иномарка. Машину арестовали и отправили на ответственное хранение на стоянку фирмы-реализатора. Хозяйке дано 10 суток на погашение задолженности.

