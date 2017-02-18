Циклон с Атлантики несет на Урал тепло и снегопады

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В воскресенье, 19 февраля, натиск мощного теплого влажного воздуха из Северной Атлантики вытеснит с Урала антициклон, определявший погоду всю предыдущую неделю, – на большую часть территории региона обрушится сильный снег, поднимется метель, усилится ветер, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, в Свердловской и Челябинской областях ожидаются порывы юго-западного ветра до 17 м/с, будет облачно с прояснением, ночью местами пройдет небольшой снег, в горах – до умеренного, днем – мокрый снег, местами умеренный, в горах – сильный, местами метели, на дорогах гололедица от снежного наката.

При этом столбики термометров уверенно пойдут вверх – температура воздуха 19 февраля в Челябинской области поднимется до минус одного, в Пермском крае и Свердловской области сохранится небольшой мороз, до 3-8 градусов, в Курганской – до минус 10. А в начале следующей недели станет еще теплее, температура будет превышать климатическую норму на 8 градусов, уточняет Росгидрометцентр.