Троичанка заставила государство заплатить ей за несуществующего ребенка

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Троицка (Челябинская область) осуждена за аферу с маткапиталом – ради почти полумиллиона выплаты 48-летняя женщина купила в Новосибирске свидетельство о рождении ребенка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Троицкого горсуда.

Идея пришла к женщине в конце 2016 года. В декабре она отправилась в Новосибирск, где на Центральном рынке купила свидетельство о рождении, содержащее заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения о рождении ребенка. В феврале 2017 дама зарегистрировала несуществующего ребенка в ЗАГСе на малой родине, предоставив фальшивое свидетельство, а затем подала в УПФ Троицка и Троицкого района заявление о выдаче государственного сертификата на материнский капитал в сумме 453 тыс. рублей.

Кроме того, троичанка обратилась в многофункциональный центр с заявлением о назначении пособий гражданам, имеющим детей. Было принято решение о назначении ей единовременного пособия в сумме 6 тыс. рублей.

Женщина признана судом виновной по части 1 статьи 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат путем предоставления заведомо ложных сведений). Ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Решение вступило в законную силу.