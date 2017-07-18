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Агентство новостей Доступ 1 18 июля 2017 года, 09:22

«Трактор» представил логотип сезона 2017/2018


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Имя нам – «Поколение Т»: ХК «Трактор» представил логотип сезона 2017/2018 – в его основу легла легендарная эмблема, которая была разработана по ходу сезона 1974/1975 в конструкторском бюро ЧТЗ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Логотип «Поколения Т» складывается из нескольких элементов. Литера «Т» символизирует тройку нападения и выполнена в форме указателя направления наступления. Атаку поддерживают защита и вратарь, запечатленные в логотипе в виде щита. Слово «Поколение» объединяет болельщиков и клуб «Трактор», главный хоккейный бренд Челябинской области.

Официальный слоган сезона 2017/2018 – «Сила в поколении». Концепцию «Поколение Т» презентуют на фестивале Traktor Open-2017 4 августа вместе с промороликом праздничного сезона. Также в продаже появится атрибутика в стилистике «Поколения Т». Пополнение в клубном магазине ожидается уже после старта регулярного чемпионата.

На игровых свитерах команды лого появится после 27 декабря, когда «Трактор» отпразднует свое 70-летие и попрощается с символом «70 лет нашей эры», с которым команда провела ретро-серию сезона 2016/2017 под названием «7 матчей – 7 эпох». Эмблема «Поколение Т» расположится в качестве шеврона слева на груди.

«В основу логотипа легла легендарная эмблема, которая была разработана по ходу сезона 1974/1975 в конструкторском бюро ЧТЗ. С ней на груди челябинские хоккеисты выиграли свою первую награду – бронзовые медали чемпионата-1977. В прошлом году болельщики "Трактора" признали эмблему с буквой "Т" лучшей в истории клуба. Опрос проводился на нашем официальном сайте, и за логотип проголосовало почти 10 тыс. человек», – говорится в сообщении.

В декабре 1947 года Исаак Зальцман подписал приказ, которым переквалифицировал футбольную команду тракторного завода в хоккейную. В конце 40-х на седьмом участке ЧТЗ построили каток, и хоккей сразу стал лицом города. Интерес болельщиков был настолько велик, что лед приходилось обносить забором и охранять с милицией. Тогда Зальцман распорядился построить деревянные трибуны на 9 тыс. человек. Но всех желающих они вместить не смогли – болельщики в день матча оккупировали деревья, крыши и балконы домов вокруг стадиона. Хоккей объединил целый город, болельщики и хоккеисты стали единым организмом, стали «Поколением Т».

#ПоколениеТ – это сообщество, появившееся вместе с командой 70 лет назад. Это Танкоград, «Трактор», традиции и трибуны, поддерживающие «черно-белых» в каждом матче.

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Теги: хоккей, новости челябинска, логотип, кх трактор
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