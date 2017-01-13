«Трактор» по буллитам уступил сочинцам в домашнем матче ретросерии

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский «Трактор» по буллитам уступил сочинцам в домашнем матче ретросерии 1:2, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В основное время команды обменялись шайбами в исполнении Кирилла Кольцова («черно-белые», 13:13, 5х4) и Андрея Костицына (19:21). Дополнительное время победителя не выявило, а в серии буллитов точнее были гости. Победная шайба – на счету Егора Морозова.

Добавим, «Трактор» после 49 игр «регулярки» находится на 9 месте турнирной таблицы чемпионата КХЛ, ХК «Сочи» после 50 игр – на 12-м.