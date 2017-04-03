Пн, 03.04.2017, 13:44 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 3 апреля 2017 года, 12:00

Тефтелев поручил снести аварийные дома, оккупированные бомжами, до конца лета


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Глава Челябинска Евгений Тефтелев поручил снести все аварийные, уже расселенные дома города к сентябрю 2017 года – вопрос про «забытые» многоэтажки обсудили в понедельник, 3 апреля, в ходе аппаратного совещания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Вопрос обсуждался в рамках предстоящих субботников, которые должны были стартовать в прошлую субботу, 1 апреля, однако планы подкорректировала погода. Впрочем, по прогнозам синоптиков, стабильный плюс придет в Челябинск уже в среду, а с пятницы школьники, студенты, предприятия, организации выйдут на свои первые субботники в 2017 году.

ВНИМАНИЕ. Снежный шквал надвигается на Челябинскую область

Заместитель градоначальника Юрий Параничев подчеркнул важность исключения стихийных свалок. Эту проблему должны контролировать и пресекать на корню районные власти. Между тем, по информации главы Курчатовского района Сергея Антипова, на вверенной ему территории «гниют и рассыпаются» шесть аварийных, уже расселенных домов. «Там собираются бомжи, играют дети, а во время субботников эти дома заполняются большим количеством мусора», – сказал чиновник.

Градоначальник поручил чиновникам и обсудить этот вопрос. «Садитесь, смотрите, кто, какие годы. К сентябрю расселенные аварийные дома должны быть снесены на 100%. Задача понятна. Там небольшие суммы, проблема решаема», – прокомментировал Тефтелев.

На февраль 2017 года в Челябинске признаны аварийными 76 домов.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: свалка, субботники, администрация челябинска, новости челябинска, ветхо-аварийное жилье
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 615
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 13:37
ВНИМАНИЕ. Мошенники пытаются заманить жителей Челябинска на платную диспансеризацию
сегодня, 13:20
Следователь 10 апреля допросит экс-губернатора Юревича
сегодня, 13:10
18+ Челябинец ударами топора «расплатился» с другом, которому задолжал больше 1 млн рублей
сегодня, 12:55
Челябинцам предлагают через интернет получить разрешение на хранение оружия
сегодня, 12:42
В Челябинске посчитают все деревья и кусты
сегодня, 12:17
18+ Магнитогорец, зарезавший возлюбленную в подъезде, предстанет перед судом
сегодня, 12:06
Прокуратура заставила власти Челябинска организовать парковку для инвалидов
сегодня, 11:08
Психиатр в Миассе выдала алкоголику разрешение на покупку оружия
сегодня, 10:57
Активисты ММК постигают профсоюзную науку
сегодня, 10:49
18+ Магнитогорца осудят за убийство 83-летней бабушки, отказавшейся дать денег
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Как Вы приумножаете свои деньги?

Подписка на новости
Прислать новость