Тефтелев поручил снести аварийные дома, оккупированные бомжами, до конца лета

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Глава Челябинска Евгений Тефтелев поручил снести все аварийные, уже расселенные дома города к сентябрю 2017 года – вопрос про «забытые» многоэтажки обсудили в понедельник, 3 апреля, в ходе аппаратного совещания, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Вопрос обсуждался в рамках предстоящих субботников, которые должны были стартовать в прошлую субботу, 1 апреля, однако планы подкорректировала погода. Впрочем, по прогнозам синоптиков, стабильный плюс придет в Челябинск уже в среду, а с пятницы школьники, студенты, предприятия, организации выйдут на свои первые субботники в 2017 году.

ВНИМАНИЕ. Снежный шквал надвигается на Челябинскую область

Заместитель градоначальника Юрий Параничев подчеркнул важность исключения стихийных свалок. Эту проблему должны контролировать и пресекать на корню районные власти. Между тем, по информации главы Курчатовского района Сергея Антипова, на вверенной ему территории «гниют и рассыпаются» шесть аварийных, уже расселенных домов. «Там собираются бомжи, играют дети, а во время субботников эти дома заполняются большим количеством мусора», – сказал чиновник.

Градоначальник поручил чиновникам и обсудить этот вопрос. «Садитесь, смотрите, кто, какие годы. К сентябрю расселенные аварийные дома должны быть снесены на 100%. Задача понятна. Там небольшие суммы, проблема решаема», – прокомментировал Тефтелев.

На февраль 2017 года в Челябинске признаны аварийными 76 домов.