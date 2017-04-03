ВНИМАНИЕ. Снежный шквал надвигается на Челябинскую область

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

К шквалистому ветру в Челябинской области присоединится снегопад – МЧС предупреждает южноуральцев о неблагоприятных метеоявлениях, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня, 3 апреля, днем в большинстве районов Челябинской области ожигается снегопад, метели и гололедица. При температуре от минус 1 до плюс 4 ветер будет достигать от 6 до 11 м/с. По данным Челябинского ЦГМС, в Усть-Катаве, Ашинском и Катав-Ивановском районах прогнозируют мокрый снег с дождем и усиление ветра до 19 м/с. В Челябинске порывы ветра будут достигать 15 м/с.

Автомобилистов просят учитывать погодные условия при поездках и не рисковать, когда видимость ограничена. При порывах ветрах гражданам советуют обходить рекламные щиты и шаткие строения.

Напомним, порывистый ветер не покидал челябинцев с прошлой недели. В сети появилось видео, где шквалом едва не унесло ребенка с детской площадки.

