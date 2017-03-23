ВАЖНО. Грабли в руки – и вперед: массовые субботники в Челябинске стартуют 1 апреля

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 1 апреля в Челябинске стартуют массовые субботники – соответствующее распоряжение подписал глава города Евгений Тефтелев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

До следующей субботы администрации районов должны заранее определиться с местами массовых субботников, составить график уборки, а также обеспечить людей инвентарем, организовать транспорт для собранного мусора.

В первую очередь, власти планируют привести в надлежащее состояние памятники и мемориалы, территории, примыкающие к наземным инженерным сетям, территории городских кладбищ. Также среди задач – уборка на остановочных комплексах, очистка заборов от рекламы. Речь идет о концертных афишах, которые расклеены в не предназначенных для этого местах.

Добавим, что в рамках субботников будет проводиться конкурс «Самый чистый город». По итогам уборки будут отмечены лучшие участники и организаторы.