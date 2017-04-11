ТОП «убитых» дорог Челябинска возглавили улицы Радонежская, Блюхера и Гранитная

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинские автомобилисты выбрали самые «убитые» дороги города и обозначили их на специальной всероссийской карте – «болевые точки» города проверили и подтвердили активисты регионального отделения ОНФ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу организации.

Проект «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» был запущен в начале февраля 2017 года. На портале dorogi-onf.ru создана интерактивная карта, с помощью которой любой человек может сообщить о проблемных участках автодорог.

За полтора месяца время жители Челябинска отметили около 50 участков и определили рейтинг критичности ситуации. По числу голосов интернет-пользователей челябинский «черный список» возглавили улицы Радонежская, Блюхера и Гранитная.

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«В ходе мониторинга мы выявили, что асфальт «растаял» вместе со снегом во всех районах города. Показательно, что в центре Челябинска – на пересечении улиц Энтузиастов и Сони Кривой – мы обнаружили яму длиной 6 м, шириной 2 м и глубиной больше 12 см. Впрочем, этот рекорд был побит на улице Салавата Юлаева, где найдена яма длиной 7 м, шириной больше 3 м и глубиной 50 см. Местные жители ей уже дали имя "Противотанковый ров". Для понимания, габариты этого рва более чем в 11 раз превосходят допустимые нормативы», – комментирует руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Антон Неверов.

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Все сигналы жителей передали представителям власти. В ближайшее время челябинские активисты обещают провести аналогичные мониторинги на дорогах в муниципалитетах.

Что сделать, чтобы принять участие в проекте:

1. Зайти на сайт dorogi-onf.ru.

2. Зарегистрироваться.

3. Выбрать город, где плохие дороги.

4. Отметить участок дороги.

5. Загрузить фото.



Фото ОНФ в Челябинской области