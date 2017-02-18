ВНИМАНИЕ. Южноуральцам предлагают сделать интерактивную карту «убитых» дорог
Общероссийский народный фронт представил свой новый проект – «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог»; жители Челябинской области также могут выступить его соавторами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Любой желающий может сфотографировать ухабы и выбоины и отправить с описанием на сайт Общероссийского народного фронта. К слову, три дороги из Челябинской области уже попали на карту. Одна из них – дорога по улице Блюхера в областном центре. Автор пишет, что по ней невозможно ехать и просит «что-нибудь с ней сделать, раз губернатор не может».
На основе этой интерактивной карты, созданной всем миром, будут составлены рейтинги дорог, которые активисты направят в администрации регионов и муниципальных образований для внесения в планы по ремонту на 2017 и 2018 годы.
Что сделать, чтобы принять участие в проекте:
1. Зайти на сайт dorogi-onf.ru.
2. Зарегистрироваться.
3. Выбрать город, где плохие дороги.
4. Отметить участок дороги.
5. Загрузить фото.
6. Описать проблему (нет дорожных знаков, разметки, есть ямы на дороге).
Активисты обещают, что уже к концу года итоги будут подведены, а муниципальные власти поставлены перед фактом.
Напомним, в 2015 году представители ОНФ были шокированы состоянием трасс в Челябинской области.