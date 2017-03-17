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Агентство новостей Доступ 1 17 марта 2017 года, 15:05

Дороги «кипят»: в сутки «Южуралмост» латает до 200 ям


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске, несмотря на весеннее похолодание, идет активный ямочный ремонт дорог – в сутки подрядчик ЗАО «Южуралмост» латает примерно 200 ям; всего же в планах дорожников выполнить этой весной 60 тыс. кв. метров ямочного ремонта и 470 тыс. кв. метров среднего, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В 2017 году мы приступили к ямочному ремонту еще в феврале, впервые используя технологию холодного асфальтобетона. Она позволяет работать даже при 20-30 градусах мороза. Однако отмечу, что эта технология дороже традиционной почти в три раза, поэтому ее применяют только в случаях очевидной необходимости, когда, например, яма угрожает дорожной безопасности, провоцирует ДТП. В начале этого года мы ликвидировали 200 таких ям. А сейчас перешли на технологию литого асфальтобетона», – рассказал заместитель директора компании «Южуралмост» Евгений Луганский.

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Сегодня он вместе с журналистами наблюдал такой ремонт на дороге возле мэрии, по улице Тимирязева. Вначале дорожники подготовили «карту» – обрезали разрушенный асфальт, придали ему прямоугольную форму, вычистили из него весь весенне-зимний мусор. После к аварийному месту подъехала машина с польским термос-бункером Hydrog. Кипящей смесью (220 градусов) залили объект, а уже через 40 минут открыли движение для автомобилей.

БОЛЬШЕ ФОТО – В РУБРИКЕ ФОТОДОСТУП

«Этот термос-бункер мы купили в прошлом году за счет собственных средств. Его стоимость – порядка 10 млн рублей. Преимущество – повышенная производительность. Если в прошлом сезоне мы использовали ЗИЛ, который мог перевозить не больше 3 тонн асфальтобетона, то этот термос перевозит 10 тонн. За смену устраняются ямы на площади порядка 100-200 кв. метров», – комментирует Луганский.

По его словам, срок эксплуатации такого асфальта обычно не превышает года.

Напомним, средний ремонт дорог стартует в Челябинске традиционно после 15 мая. В этом году на эти цели выделили 70 млн рублей из федерального бюджета.

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Теги: дороги, ремонт дорог, новости челябинска, дороги челябинска, южуралмост
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