СКАНДАЛ. Свиньи затоптали памятник участникам ВОВ в одном из сел Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокуратура даст оценку действиям властей села Нижнепетропавловское (Красноармейский район, Челябинская область), где памятник участникам Великой Отечественной войны зарос бурьяном, а вокруг пасутся свиньи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«По поручению прокурора области Александра Кондратьева организована проверка о заброшенном мемориале участникам Великой Отечественной войны в селе Нижнепетропавловское. По итогам проверки будет дана оценка действиям органов местного самоуправления. Ход проверки поставлен прокурором на личный контроль», – сказала официальный представитель регионального надзорного ведомства Наталья Мамаева.

По ее словам, именно местные власти ответственны за сохранение памятников ВОВ и мемориальных сооружений. «Они отвечают за поддержание их в состоянии, соответствующем достойному и уважительному отношению к памяти о победе советского народа», – добавила она.

Напомним, проверка проводится в связи с публикациями в соцсетях фотографий, свидетельствующих о нарушении правил содержания мемориальных сооружений. На них видно, что на памятнике укреплена искореженная табличка с надписью «Воинам-землякам от благодарных односельчан», вокруг него заросший бурьяном пустырь, на котором пасется небольшое стадо свиней. Добавим, что на территории мемориала воинских захоронений нет.

Фото Сергея Филичкина в FB