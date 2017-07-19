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Агентство новостей Доступ 1 19 июля 2017 года, 09:18

СКАНДАЛ. Свиньи затоптали памятник участникам ВОВ в одном из сел Челябинской области


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокуратура даст оценку действиям властей села Нижнепетропавловское (Красноармейский район, Челябинская область), где памятник участникам Великой Отечественной войны зарос бурьяном, а вокруг пасутся свиньи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«По поручению прокурора области Александра Кондратьева организована проверка о заброшенном мемориале участникам Великой Отечественной войны в селе Нижнепетропавловское. По итогам проверки будет дана оценка действиям органов местного самоуправления. Ход проверки поставлен прокурором на личный контроль», – сказала официальный представитель регионального надзорного ведомства Наталья Мамаева.

По ее словам, именно местные власти ответственны за сохранение памятников ВОВ и мемориальных сооружений. «Они отвечают за поддержание их в состоянии, соответствующем достойному и уважительному отношению к памяти о победе советского народа», – добавила она. 

Напомним, проверка проводится в связи с публикациями в соцсетях фотографий, свидетельствующих о нарушении правил содержания мемориальных сооружений. На них видно, что на памятнике укреплена искореженная табличка с надписью «Воинам-землякам от благодарных односельчан», вокруг него заросший бурьяном пустырь, на котором пасется небольшое стадо свиней. Добавим, что на территории мемориала воинских захоронений нет.

Фото Сергея Филичкина в FB

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Теги: прокуратура, мемориал, память, новости красноармейского района, памятник вов
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