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Агентство новостей Доступ 1 22 февраля 2017 года, 15:20

СКАНДАЛ. Супермаркет «Молния» сбывает гнилые фрукты накануне 23 февраля в Челябинске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинцы жалуются на корзины с гнилыми фруктами в супермаркете «Молния» на улице Российская – заплесневелые мандарины, чернеющие яблоки и грязные груши возмутили пользователей соцсетей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинцы, отправившиеся закупаться перед Днем защитника Отечества в супермаркет, расположенный в ТК «Радуга», столкнулись с невозможностью купить качественные фрукты. Товар оказался испорченным.

«Вот такой подарочек делает нам сеть к 23 февраля. Выбрать нечего! Все тухлое, грязное, мягкое, гнилое. Куда смотрят сотрудники магазина? Мы еще трезвые, чтобы нам такую тухлятину предлагать», – пишет челябинец в соцсети.

Мужчина также добавляет, что в свой офис на корпоратив не принес ни яблок, ни мандаринов. Под его постом подписались еще несколько горожан, заметивших аналогичные недочеты в других магазинах.

Фото покупателя

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Теги: молния, новости челябинска, фрукты, права потребителей
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