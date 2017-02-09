ВАЖНО. Южноуральцев спросят, нужно ли запрещать продажу алкоголя в праздничные дни

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области могут на официальном уровне запретить продажу алкоголя по определенным дням, но прежде резонансная инициатива пройдет общественную экспертизу – поручение об этом дал глава региона Борис Дубровский, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Озвученная инициатива должна пройти через замер общественного мнения. Необходимо все очень хорошо взвесить. Нужно иметь четкое понимание, насколько предлагаемые ограничения скажутся на улучшении криминальной обстановки, поскольку запрет коснется, в первую очередь, легальной торговли, а не различного рода "точек". К тому же, мы должны учитывать интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сфере торговли. Очередное ограничение может снизить розничный товарооборот у легальных магазинов, что неизбежно скажется на числе их работников», – прокомментировал Дубровский.

Напомним, что данный законопроект инициировало руководство регионального глава МВД, ссылаясь на рост количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. По их мнению, спиртные напитки лучше не продавать в праздничные дни, а также в периоды проведения крупных политических, спортивных и культурных мероприятий.

В Псковской и Саратовской областях запрещена продажа спиртных напитков населению в День защиты детей (1 июня); День знаний (1 сентября); период Последних звонков (25 мая); период выпускных вечеров в школах;День молодежи (27 июня); День трезвости (11 сентября).

В Ульяновской области, кроме вышеуказанных дней, запрещено продавать напитки с содержанием спирта от 15% также в выходные; День России (12 июня), а также в День семейного общения (региональный праздник отмечается 12 сентября).



В Астраханской области запрет действует 25 мая, 1 июня, 1 сентября, а также 15 декабря – региональный День трезвости.