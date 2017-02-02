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Агентство новостей Доступ 1 2 февраля 2017 года, 09:12

Глава Баландинского поселения задержана за серию взяток под Челябинском


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Глава Баландинского поселения (Красноармейский район, Челябинская область) Вера Галицкова задержана по подозрению в получении серии взяток за выделение земельных участков, принадлежащих муниципалитету, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В среду, 1 февраля, главу Баландинского сельского поселения Веру Галицкову задержали в порядке статьи 91 УПК РФ по подозрению в получении взяток. Чиновница водворена в изолятор временного содержания. По версии следствия, в период с 2014 – 2016 годов Галицкова получала денежные средства от физических лиц за выделение земельных участков, находящихся в собственности муниципалитета. На данный момент установлено более двух преступных эпизодов.

«Решается вопрос об избрании Галицковой меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия», – рассказал источник Агентства.

Возбуждено дело по части 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки главой органа местного самоуправления). Расследованием занимается СУ СКР по Челябинской области. Оперативное сопровождение осуществляет УЭБ и ПК ГУ МВД по Челябинской области.

После выемок в кабинете Галицковой, чиновница выдвинула свою версию происходящего и озвучила ее в ряде СМИ. Глава назвала действия силовиков провокацией недоброжелателей. Тем не менее, уголовное дело на чиновницу все-таки завели.

Напомним, предыдущий глава Бадандинского поселения Виктор Филатов погорел на том же преступлении. Чиновник получал взятки за выделение земли. В 2012 году суд признал его виновным и приговорил к пяти годам колонии строгого режима. Сейчас он уже освободился из мест лишения свободы.

Ольга Плеханова

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Теги: взятка, новости челябинской области, баландинское поселение, вера галицкова
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