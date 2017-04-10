Суд выпустил из СИЗО главу Баландинского поселения

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский областной суд сегодня, 10 апреля, изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест главе Баландинского поселения Вере Галицковой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, 27 марта Центральный райсуд продлил чиновнице меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 30 мая.

«Рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении Веры Галицковой, облсуд удовлетворил жалобы адвокатов: мера пресечения изменена на домашний арест сроком до 30 мая 2017 года», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

По ее словам, «вновь избранная мера пресечения будет достаточной для достижения целей уголовного судопроизводства».

Главе поселения вменяется часть 4 статьи 290 УК РФ (получение взятки главой органа местного самоуправления). По версии следствия, в период 2014-2016 годов она получала деньги от граждан за выделение земельных участков, находящихся в собственности муниципалитета. Сначала женщину отправили под домашний арест, но прокуратура добилась заключения ее под стражу, мотивировав это тем, что «в силу занимаемого положения, социального статуса, властных полномочий, имея цель избежать уголовной ответственности, обвиняемая может оказать давление на свидетелей и иным образом воспрепятствовать установлению истины по делу».