Суд арестовал водителя, насмерть сбившего двух пешеходов в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Тракторозаводский райсуд Челябинска сегодня, 21 марта, арестовал на два месяца водителя, сбившего насмерть двух пешеходов на проспекте Комарова, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Принимая решение об удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, суд учел, что мужчина обвиняется в совершении преступления, за которое предусмотрено лишение свободы на срок до девяти лет. Кроме того, по месту регистрации он не проживает, грубо пренебрегает Правилами дорожного движения: неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и за управление транспортным средством в состоянии опьянения», – сообщила пресс-секретарь райсуда Ирина Савинкова.

Напомним, ночью 19 марта у дома 112 по улице Комарова 32-летний водитель ВАЗ-21103 сбил двух пешеходов. От полученных травм мужчины 1989 и 1990 годов рождения скончались до прибытия медиков. Водитель скрылся с места ДТП, но был задержан сотрудниками полиции через 15 минут. Установлено, что правонарушитель находился за рулем в пьяном виде, будучи лишенным прав. По факту гибели людей возбуждено дело по части 6 статьи 264 УК РФ, мужчине грозит от четырех до девяти лет лишения свободы.

Постановление райсуда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.