18+ Пьяный лихач на ВАЗе убил двух мужчин на пешеходном переходе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В воскресенье, 19 марта, в полночь, в Челябинске произошло смертельное ДТП – водитель отечественной легковушки без прав и в алкогольном опьянении насмерть сбил двух мужчин на «зебре», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что авария произошла на проспекте Комарова, возле дома 112. «32-летний мужчина за рулем ВАЗ-21103 в состоянии алкогольного опьянения, будучи лишенным водительских прав, сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу», – говорится в ночной сводке.

Пострадавшие – молодые мужчины в возрасте около 30 лет – скончались на месте происшествия. Виновник ДТП попытался скрыться с места происшествия, но был задержан сотрудниками ГИБДД через 15 минут. Автомобиль с характерными повреждениями нашли на улице Марченко.

Фото и видео предоставлено отделением пропаганды БДД ОГИБДД