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Агентство новостей Доступ 1 29 марта 2017 года, 12:03

Страусы-«синоптики» из челябинского зоопарка расскажут, каким будет лето 2017 года


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинском зоопарке страусы дадут прогноз погоды на грядущее лето – синоптиками выступят птицы по имени Алла, Филипп и Галина Николаевна, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Добавим, что обитатели челябинского зоопарка уже почувствовали весну и постепенно выходят из спячки – проснулись бурые медведи Степан и Бусинка, гималайские медведи Алиса и Харитон, сурок Соня, ежики, пара енотовидных собак, а бурая медведица Маша еще спит и проснется не раньше апреля.

Напомним, ранее другие питомцы Челябинского зоопарка, ежи Федот и Фекла, пообещали южноуральцам теплое лето. Страусы-предсказатели сделают свой прогноз 31 марта.

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Теги: лето, прогноз погоды, птицы, животные, погода в челябинской области, челябинский зоопарк, синоптики
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