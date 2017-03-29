Страусы-«синоптики» из челябинского зоопарка расскажут, каким будет лето 2017 года

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинском зоопарке страусы дадут прогноз погоды на грядущее лето – синоптиками выступят птицы по имени Алла, Филипп и Галина Николаевна, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Добавим, что обитатели челябинского зоопарка уже почувствовали весну и постепенно выходят из спячки – проснулись бурые медведи Степан и Бусинка, гималайские медведи Алиса и Харитон, сурок Соня, ежики, пара енотовидных собак, а бурая медведица Маша еще спит и проснется не раньше апреля.

Напомним, ранее другие питомцы Челябинского зоопарка, ежи Федот и Фекла, пообещали южноуральцам теплое лето. Страусы-предсказатели сделают свой прогноз 31 марта.