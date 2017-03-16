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Агентство новостей Доступ 1 16 марта 2017 года, 12:28

Ежи Федот и Фекла пообещали южноуральцам теплое лето


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ежики Федот и Фекла предсказали южноуральцам теплое лето – прогноз авторитетных метеорологов Челябинского зоопарка подтверждают и многочисленные народные приметы Федотова дня, который отмечался 15 марта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу зверинца.

 

Федот и Фекла вышли из зимней спячки еще в феврале и были готовы к работе. Им надели красивые шапочки, предложили на выбор несколько блюд и домик, где они могли спрятаться, если весна будет холодной.

«Ежики однозначно выбрали лакомство, и это значит, что весна будет дружной, а лето – теплым и урожайным. Ветерок же был таким слабым, что не мог сдуть даже шапочки, которые едва держались на иголках», – рассказали в зоопарке.

Федотов день, Федот-ветрогон – отмечается 15 марта. Раньше в этот день люди особенно внимательно наблюдали за природными явлениями и старались предсказать погоду на ближайшие месяцы и дни. Вот некоторые народные приметы на 15 марта:
- «Федот злой-злой – не быть маю с травой»;
- сильный ветер на Федота – к плохой погоде и болезням;
- длинные сосульки – весна будет долгая;
- какая 15 марта погода, таким и июль будет;
- если дует теплый и южный ветер, то лето будет дождливым и теплым, холодный северный ветер со снегом предвещает холодное лето;
- ударили 15 марта морозы – жди проблем с заготовкой корма для скота и плохих сенокосов;
- солнце светит в полдень – можно рассчитывать на богатый урожай хлеба;
- снег идет 15 марта весь день – потеплеет нескоро.

В Челябинске Федотов день был теплым и солнечным, а слабый ветерок дул с юго-востока и предвещал хорошую весну и теплое лето. И ежики с этим прогнозом полностью согласились.

Фото пресс-службы Челябинского зоопарка

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Теги: лето, прогноз погоды, животные, погода в челябинской области, челябинский зоопарк
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