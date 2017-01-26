Стартовал набор волонтеров на этап Кубка мира FIS по фристайлу в Миассе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области на этап Кубка мира FIS по фристайлу требуется 100 волонтеров – состязания пройдут на территории ГЛК «Солнечная долина» (Миасс) 24-25 февраля, сюда приедут сильнейшие спортсмены мира в дисциплине «ски-кросс», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минспорта.

Функционал добровольцев включает в себя встречу спортсменов и тренеров в аэропорту, помощь в организации соревновательного и тренировочного процессов, работу со зрителями, помощь спортсменам в вопросах навигации, проживания, питания, а также создание праздничного настроения у гостей и зрителей.

«В состав службы будут входить опытные добровольцы, за плечами которых множество мероприятий, волонтеры со знанием иностранных языков (английского, немецкого, французского, японского, итальянского), а также волонтеры, представляющие миасский Комитет по делам молодежи», – отметила руководитель волонтерского корпуса Ирина Чиркова.

Требования к волонтерам: возраст от 18 лет, полная занятость на чемпионате с 21 по 26 февраля, знание иностранных языков, высокая степень ответственности при организации турнира и готовность проживать в период проведения чемпионата на территории Миасского городского округа.

Чтобы стать добровольцем Этапа Кубка мира FIS по фристайлу – 2017, необходимо до 1 февраля 2017 года (до 23.00) заполнить анкету. Анкету можно скачать здесь.

Добавим, специально для зрителей этапа Кубка мира готовится развлекательная программа с приглашенными артистами. Телевизионную трансляцию соревнований будет вести федеральный канал «Матч ТВ». Билеты на мероприятие можно приобрести в Городских зрелищных кассах или на сайте http://chel.kassy.ru, а также в кассах курорта «Солнечная долина».

С программой соревнований можно ознакомиться на сайте.