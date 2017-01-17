Старшеклассники Челябинска сразятся за Кубок губернатора

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске стартует чемпионат по проектному управлению PMCup, организованный Российским движением школьников и ЮУрГУ, – главным призом состязаний станет Кубок губернатора, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

В интеллектуальных соревнованиях примут участие ученики десятых и выпускных классов. Командам предстоит преодолеть три тура, в которых для них не только пройдут конкурсные испытания, но и будут проведены лекции, мастер-классы и обучающий выезд по проектному управлению.

До 1 февраля желающим необходимо отправить заявку, а с 10 по 24 февраля в рамках первого тура представить оргкомитету предварительное описание концепций проекта на 10 страницах (включая текст, рисунки, таблицы и другие иллюстрации). По результатам этого будут отобраны команды, которые примут участие во втором выездном учебно-соревновательном туре. Во время данного этапа состоится олимпиада по обществознанию, деловая игра «Рыночное развитие бизнеса», обучение школьников основам разработки проектов и проектного управления. Далее – подготовка заявленных проектов с учетом полученных во время второго тура знаний и защита работ перед членами жюри чемпионата, которая состоится 28 апреля 2017 года в конференц-зале «Сигма» ЮУрГУ.

По итогам фестиваля всем участникам вручат дипломы, грамоты губернатора и министерства образования и науки Челябинской области, а также специальные ценные призы от партнеров чемпионата PMCup. Команды-призеры (1-3 место) и их руководители получат денежные премии.