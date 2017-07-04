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Агентство новостей Доступ 1 4 июля 2017 года, 14:40

Более 6,5 тыс. челябинских дольщиков объединились в координационный совет


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Более 6,5 тыс. челябинских дольщиков объединились в координационный совет – они намерены стимулировать региональные власти и решать проблемы долгостроев максимально быстро, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как пишет «Коммерсант», участники совета будут просить администрацию Челябинской области предоставить планы по выходу из сложной ситуации (дорожные карты) по всем девяти застройщикам – с примерными сроками, сметами и прочей информацией. Исполнение этих планов будут контролировать сами дольщики. Первым действием новоиспеченной структуры стал пикет возле Законодательного Собрания Челябинской области

В координационный совет вошли участники долевого строительства компаний: ООО «Гринфлайт» (ЖК «Академ Riverside»), ООО «Град» (ЖК «Новоград»), ООО «Строительные технологии города» (ЖК «Оникс»), ООО «Уральская строительная компания» (ЖК «Княжеский»), ООО «Производственно-коммерческое объединение «Челябинск стройиндустрия» (микрорайон «Яблочный», дом № 58 на ул. Дзержинского), ООО «Речелстрой» (ЖК «Чурилово Lake-City»), а также ООО «ПромСитиСтрой», которое строит ЖК «Курортный» в Чебаркуле, ООО «Фирма Челябстройподрядчик» (дом на пр. Коммунистический в Копейске), ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» (дом в микрорайоне «Спортивный», Миасс).

Напомним, накануне обманутым дольщикам «Гринфлайта» (застройщик ЖК «Академ Riverside», остановлено строительство около 20 домов) предложили ознакомиться с материалами уголовного дела в отношении гендиректора строительной компании – Сергея Мануйлова. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

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Теги: гринфлайт, академ риверсайд, обманутые дольщики, новости челябинска, общественные советы
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