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Агентство новостей Доступ 1 10 февраля 2017 года, 15:09

Спасают акул, пекут печенье и учат летать: в Челябинске прошел фестиваль робототехники


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Артему 12 лет. Он мечтает изменить мир. Перед сном запоем читает цикл о роботе Норби Айзека Азимова, а после уроков монотонно, усердно, с упорством ученого-фанатика создает своих техно-героев. До романа «Механическое пианино» Курта Воннегута он еще не дошел, да ему и рано пока, однако уже сегодня ребенок на полном серьезе заявляет: «Роботы уже сейчас могут выполнять практически всю "черную" работу. В ближайшем будущем человек сможет заниматься исключительно своими делами, творчеством или искусством, уделять больше времени своим родным и близким». И добавляет, что в этом глобальном процессе он сам намерен сыграть не последнюю роль. Таких, как он, сотни. Увлеченных, погруженных, мечтательных. Все они – преимущественно мальчишки – в пятницу, 10 февраля, съехались в Челябинск, чтобы принять участие в главном образовательном событии зимы – фестивале «РобоФест-Урал 2017». Корреспондент Агентства новостей «Доступ» из года в год наблюдает за трудами школьников и вновь рассказывает, чем они удивили на этот раз.

Наступивший Год экологии повлиял не только на работу челябинских заводов, правительства и общественников. Роботы этого года оказались экологически ориентированными и полезными в сельскохозяйственной сфере. Например, Матвей и Данил с помощью конструктора Лего и инженерной мысли своего наставника создали комбинат с незатейливым названием «Русский хлеб». Здесь есть все необходимое: конвейерная лента, миксер, ножи – производство «под ключ».

Рядом с ними – зеленый мир. Агроферма с акулами и автоматической доилкой. Тренер сборной России по робототехники, жительница Миасса Лариса Соловьева объясняет: «Это экологический проект под названием "Люди и животные". Здесь автоматизированно налажено перемещение акулы в океан, кормление и доение коров, установка протезов свинкам, освобождение панды. В работе заняты шестиклассники. Три месяца они с удовольствием проектировали все эти мини-установки и сегодня с гордостью представляют их на суд жюри».

«РобоФест-Урал 2017» проходит в ДПиШ имени Крупской. В фестивале участвуют 130 команд из Озерска, Миасса, Сатки, Екатеринбурга и Пермского края – всего более 500 школьников и детсадовцев.

Самое интересное действо развернулось в холле. Любой желающий, то есть почти все, кто был сегодня в Доме пионеров, мог полетать на тренажере-имитаторе, созданном специалистами ЮУрГУ. «Тренажер имитирует полет над Челябинском и его окрестностями на легкомоторном самолете. Человек переживает весь процесс – от начала полета до посадки. Правда, с последним пока мало кто справился», – говорит сотрудник вуза Павел Лапин.

Фестиваль посетил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. Он поздравил ребят, посмотрел некоторые работы, особо заострив внимание на проекте гостей из Пермского края. «Мобильный комбинат разделывает туши животных, отрубает не нужные в производстве конечности и свежует мясо», – с гордостью рассказывает 13-летний подросток. Он же и придумал название проекту – «Черный властелин». Министр попытался скрыть улыбку и сообщил на камеру, что здорово, что проекты детей носят практико-ориентированный характер.

«Победители и призеры "РобоФеста" отправятся на учебно-тренировочные сборы в лагерь на озеро Тургояк, где они смогут потренироваться перед всероссийской робототехнической олимпиадой», – сказал Кузнецов. 

Соревнования будут продолжаться весь день. Победители получат преимущество при поступлении в вузе. Например, ЮУрГУ обещает добавить не менее 10 баллов, если будущий студент отдаст документы на техническую специальность.

Интересно, что все дети, с которыми поговорил корреспондент АН «Доступ», говорят грамотно и разумно, а любимыми школьными предметами называют, кроме информатики и математики, литературу.

«Я, вообще, хочу стать историком. Роботы и конструкторы – это хобби. А так как я еще и спортом увлекаюсь, у нас получился спортивный проект. Вот – стол-боулинг, а вот – стол-гольф. Робот должен попасть мячом в лунку и разбить все кегли», – объясняет школьник.

БОЛЬШЕ ФОТО – В РУБРИКЕ ФОТОДОСТУП

 Как это было в прошлом году

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Теги: конкурс, роботы, робофест, робототехника, новости челябинска, одаренные дети
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