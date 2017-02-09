Спасатели избавили от лавины завод в Ашинском районе

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Бойцы Усть-Катавского спасотряда спасли от лавины завод и электроподстанцию в Симе (Ашинский район, Челябинская область) – работы заняли около пяти часов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр Областной спасательной службы.

«Областные спасатели в течение пяти часов снимали козырек снежного пласта с горы Доменная в Симе. По оценкам специалистов, лавина могла сойти в любой момент и снести забор завода, располагающегося ниже, повредить электрическую подстанцию. Также сохранялся риск того, что сход снега застанет людей на пешеходной дороге под горой», – передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Спасатели Усть-Катавского спасотряда областной службы расчистили 250 метров образовавшегося снежного пласта, применяя при этом специальные длинные лопаты. Работа на горе велась со страховкой и в защитных касках, уточнили в ПСС.

Напомним, в январе спасатели дважды выезжали на аналогичные работы – сход лавин предотвращен в Аше и Усть-Катаве.