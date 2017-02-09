Чт, 09.02.2017, 15:02 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 9 февраля 2017 года, 13:36

Спасатели избавили от лавины завод в Ашинском районе


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Бойцы Усть-Катавского спасотряда спасли от лавины завод и электроподстанцию в Симе (Ашинский район, Челябинская область) – работы заняли около пяти часов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр Областной спасательной службы.

«Областные спасатели в течение пяти часов снимали козырек снежного пласта с горы Доменная в Симе. По оценкам специалистов, лавина могла сойти в любой момент и снести забор завода, располагающегося ниже, повредить электрическую подстанцию. Также сохранялся риск того, что сход снега застанет людей на пешеходной дороге под горой», – передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Спасатели Усть-Катавского спасотряда областной службы расчистили 250 метров образовавшегося снежного пласта, применяя при этом специальные длинные лопаты. Работа на горе велась со страховкой и в защитных касках, уточнили в ПСС.

Напомним, в январе спасатели дважды выезжали на аналогичные работы – сход лавин предотвращен в Аше и Усть-Катаве.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: снегопады, новости аши, морозы на урале, поисково-спасательная служба челябинской области, новости сима, лавина
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 539
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 14:24
Златоуст получит 284 млн на завершение 2 очереди лыжно-биатлонного комплекса
сегодня, 13:44
СКАНДАЛ. На трассе под Челябинском у водителя изъяли более 400 кг мяса диких косуль
сегодня, 13:20
Ниже градус – выше скидка: «Солнечная долина» включила «режим обогрева»
сегодня, 12:40
Приватизация жилья в России стала бесплатной и бессрочной
сегодня, 12:12
ВНИМАНИЕ. РЖД объявили 30-процентную скидку на верхние «боковушки» в плацкартных вагонах
сегодня, 12:06
ГИБДД за ночь спасла 9 водителей, замерзавших на трассах Челябинской области
сегодня, 11:52
В Нязепетровском районе карантин в школах продлен до 13 февраля
сегодня, 11:45
На Кубок мира по фристайлу в Миассе набрали 100 волонтеров
сегодня, 11:30
«Я убила человека». Заскучавшая пенсионерка из Кыштыма развлеклась с полицией
сегодня, 10:51
За алкоголиков и наркоманов будут организованно молиться в Челябинске
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

  • Приходится носить маску
    5%
  • Бывает головокружение
    12%
  • Отмечаю насморк и слезоточивость
    21%
  • Бывает легкая одышка и кашель
    30%
  • Не сказывается
    18%
  • Ухудшается настроение
    14%

Всего проголосовало: 961

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость