В Челябинской области предотвращен сход лавины на жилые дома

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Аше (Челябинская область) предотвращен сход снежной лавины на жилые дома – ликвидацией угрозы занимались бойцы Усть-Катавского спасотряда и Ашинского пожарно-спасательного гарнизона, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-центр Областной спасательной службы.

«На окраине города, по улице Горная, располагаются частные жилые дома, которые могли пострадать в результате обвала снега. Областные спасатели убрали нависший пласт снега при помощи специальных инструментов. Угрозы схода лавины больше нет», – говорится в сообщении.

Напомним, 5 января спасатели предотвращали угрозу схода снежной лавины на горе Кладенная в Усть-Катаве.