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ГлавнаяПроисшествия
Агентство новостей Доступ 1 6 января 2017 года, 18:21

В Усть-Катаве предотвращен сход лавины на жилые дома


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Спасатели предотвратили сход лавины на жилые частные дома в Усть-Катаве (Челябинская область) – напомним, на горнозаводскую зону обрушились снегопады, которые продолжаются несколько дней, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Сотрудники Усть-Катавского спасотряда областной службы выезжали на гору Кладенная для проведения мероприятий по предотвращению схода лавины на жилые дома», – сообщили в ПСС.

На горе спасатели провели около шести часов, общими усилиями они удалили образовавшийся наверху снежный пласт.

Напомним, несколько лет назад после схода снега с горы некоторые дома были засыпаны по окна.

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Теги: снегопады, погода в челябинске, новости челябинска, морозы на урале, новости усть-катава
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