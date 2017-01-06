В Усть-Катаве предотвращен сход лавины на жилые дома
Спасатели предотвратили сход лавины на жилые частные дома в Усть-Катаве (Челябинская область) – напомним, на горнозаводскую зону обрушились снегопады, которые продолжаются несколько дней, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Сотрудники Усть-Катавского спасотряда областной службы выезжали на гору Кладенная для проведения мероприятий по предотвращению схода лавины на жилые дома», – сообщили в ПСС.
На горе спасатели провели около шести часов, общими усилиями они удалили образовавшийся наверху снежный пласт.
Напомним, несколько лет назад после схода снега с горы некоторые дома были засыпаны по окна.