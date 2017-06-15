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Агентство новостей Доступ 1 15 июня 2017 года, 09:52

Сотрудник ОМОН спас девушку, едва не попавшую под поезд в Магнитогорске


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Магнитогорске (Челябинская область) сотрудник ОМОН Росгвардии спас 24-летнюю девушку, пытавшуюся покончить с жизнью, – страж порядка не дал ей броситься под поезд, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Вечером 13 июня сотрудник ОМОН, находясь в отпуске, ехал на собственном авто по мосту в районе улицы Вокзальная и заметил, что на ограждение взбирается девушка. Мужчина выскочил из машины и успел удержать ее от прыжка на железнодорожное полотно.

Позже горожанка призналась ему, что решила свести счеты с жизнью. Прибывшие сотрудники полиции доставили девушку в отделение для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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Теги: новости магнитогорска, спасение, росгвардия
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