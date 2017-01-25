Снято ограничение движения на трассе Р-336 в Оренбургской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Снято временное ограничение движения для всех транспортных средств на трассе Р-336 Оренбург – Орск – Шильда – дорога вновь доступна для проезда, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Главное управление МЧС России по Челябинской области информирует, что с 7.30 местного времени (5.30 мск) 25 января снято временное ограничение движения всех транспортных средств на трассе Р-336 Оренбург – Орск – Шильда с 170 по 260 км», – говорится в сообщении.

Напомним, что ограничение вводилось с 18.30 24 января 2017 года из-за ухудшения погодных условий и плохой видимости.