Снегопады на сутки задержат аномальные морозы в Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

С 8 по 11 февраля 2017 года на всей территории Челябинской области прогнозируется аномально холодная погода – среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на семь и более градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на информацию Гидрометцентра РФ.

Сегодня, 7 февраля, под влиянием циклона, проходящего южнее Уральского региона, пройдет небольшой, местами – умеренный снег, в Пермском крае и Свердловской области ожидаются слабые гололедно-изморозевые явления, метели, на дорогах – гололедица в виде снежного наката. Ветер местами с порывами до 14 м/с, в Курганской области – до 16 м/с, температура воздуха ночью в Пермском крае минус 24-29, в горах и низинах – до 34, в Свердловской области – 21-26, в горах и низинах – 31-36, в Челябинской области – 20-25, при прояснении – до 30, на юге – 13-18, в Курганской области – 16-21, при прояснении – до 26, днем – 17-22, в горах и низинах Свердловской области – до 27, на юге Челябинской области – 12-17 градусов.

«В среду и четверг, 8-9 февраля, на юге Уральского федерального округа ожидается похолодание. Холод придет с Поволжья и северо-востока Европейской части России. В Свердловской области температура ночью минус 27-32, в горах и низинах – 35-40, днем будет 18-23 ниже нуля, в горах и низинах – до 27. В Челябинской области 8 февраля сильный снег задержит похолодание, а 9 февраля температура понизится ночью до 27-32, местами – до 36 градусов, днем будет 18-23. В Курганской области 8 и 9 февраля ожидаются метели, в среду – ветер до 15 м/с, ночью минус 27-32, при прояснении – до 36, днем – 22-27», – говорится в сообщении.

Среднесуточная температура 8 и 9 февраля на юге Уральского федерального округа будет ниже климатической нормы на восемь и более градусов, уточнили в Гидрометцентре.