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Агентство новостей Доступ 1 31 января 2017 года, 17:54

Смог «заглянет» в 4 города Южного Урала на ближайшие сутки


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На Южном Урале в четырех городах сохраняются НМУ первой степени опасности – наиболее вероятно образование смога в Коркино, Карабаше, Сатке, Челябинске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии.

НМУ первой степени опасности, способствующие скоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью – инверсия), сохранятся в указанных городах с семи вчера 31 января до семи вечера 1 февраля.

Напомним, что в Челябинске неблагоприятные метеоусловия держатся с 28 января, а на 30 и 31 число синоптики даже поднимали уровень экологической  опасности до второго уровня.

Предприятия Мечела снизили интенсивность работы в период НМУ

Добавим, на сайте Агентства новостей «Доступ» продолжается опрос, посвященный взаимосвязи смога и различных недомоганий.

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Теги: нму, экология, неблагоприятные метеоусловия, смог, новости челябинска
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