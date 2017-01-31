ЧМК и «Мечел-Кокс» в период НМУ работают в особом режиме

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинские предприятия Группы Мечел – ПАО «Челябинский металлургический комбинат» и ООО «Мечел-Кокс» – переведены на особый режим работы в период неблагоприятных метеорологических условий, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЧМК.

Так, ЧМК приостановил работу ряда агрегатов. В коксовых цехах «Мечел-Кокса» снижены объемы производства кокса и сокращен расход газа на обогрев коксовых батарей. Ограничено использование автотранспорта, а также сокращены погрузочно-разгрузочные работы.

Проводятся дополнительные проверки газоочистных систем. В контрольных точках осуществляются отборы проб атмосферного воздуха на определение содержания загрязняющих веществ. Отбор проб и анализ выполняют независимая аккредитованная лаборатория ООО «Центр охраны труда и экологической безопасности» и центральная аналитическая лаборатория ЧМК.

Напомним, до вечера 31 января в Челябинске действует предупреждение о НМУ второй степени опасности.