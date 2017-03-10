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Агентство новостей Доступ 1 10 марта 2017 года, 16:36

Смог продержится в Челябинске до 14 часов субботы


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности, способствующие накоплению в воздухе автомобильных выхлопов и промышленных выбросов, сохранятся в Челябинске до 14 часов субботы, 11 марта, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЦГМС.

Напомним, особый экорежим, предполагающий снижение предприятиями выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, был введен в южноуральской столице утром 8 марта.

В отдельных городах Челябинской области предупреждение о смоге продлено до 11 часов 12 марта.

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Теги: нму, экология, смог, новости челябинска, год экологии
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