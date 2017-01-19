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Агентство новостей Доступ 1 19 января 2017 года, 10:05

ВАЖНО. Смог ограничил видимость на дорогах Челябинска


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске смог осложняет дорожное движение – из-за густой дымки водители часто просто не замечают друг друга, что приводит к авариям, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Так, жители Металлургического района выложили видеоролик, где видимость на трассе не превышает пары десятков метров. Судя по видеозаписи, для двух автолюбителей «езда вслепую» закончилась столкновением.

Напомним, что до семи часов вечера 19 января в Карабаше и Челябинске сохранятся неблагоприятные метеорологические условия второй степени опасности, в Сатке, Троицке, Коркино и Магнитогорске – первой.

По прогнозу, рассеиваться дымка начнет только в пятницу-субботу, когда в регионе усилится ветер. 

НМУ синоптики объясняют слабым ветром неблагоприятного направления – для Челябинска это, в основном, северо-восточное, и ночной инверсией (аномальное распределение температуры воздуха по высоте, когда вместо нормального и наиболее часто наблюдаемого в тропосфере ее понижения в некотором слое отмечается повышение).

В Главном управлении МЧС по Челябинской области в связи с длительным сохранением дымового тумана развернут и работает оперативный штаб.

В период НМУ промышленным предприятиям предписано соблюдать режим работы, обеспечивающий снижение выбросов вредных веществ в воздух, всем субъектам хозяйственной деятельности – минимизировать проведение работ, вызывающих дополнительное загрязнение атмосферы.

Жителей просят использовать индивидуальные маски или респираторы типа «лепесток», как можно чаще принимать душ и делать обтирание. Медики советуют пить много воды, молока, чая или кофе с молоком.

Все лечебные учреждения и аптеки сориентированы на оказание медицинской помощи южноуральцам, предрасположенным к бронхо-легочным заболеваниям.

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Теги: нму, экология, смог, дтп в челябинске, новости челябинска, дымовой туман
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