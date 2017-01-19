Школьникам Коркинского района сократили карантин по ОРВИ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В школах Коркинского района (Челябинская область) возобновляются учебные занятия – уже в пятницу, 20 января 2017 года, учащиеся вернутся за парты и продолжат обучение по программе, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Карантин, объявленный в образовательных учреждениях района еще в конце декабря 2016 года, завершится в эту пятницу – 20 января школьники возобновят учебный процесс», – сообщили в администрации муниципалитета.

Напомним, неделю назад оперативным штабом по профилактике заболеваемости гриппом и ОРВИ карантин в Коркинском районе продлили до 20 января включительно. Однако в связи с рекомендациями территориального отдела Роспотребнадзора было принято решение о досрочном прекращении затянувшихся каникул.

Добавим, в школах Челябинска занятия возобновились сегодня, 19 января, в Магнитогорске карантин продлен до 21 января включительно.

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 18 января, учащиеся 18 муниципальных образований продолжают оставаться на вынужденных каникулах. В связи с высоким уровнем заболеваемости дополнительно закрыты 20 классов в восьми школах и четыре группы в трех детских садах.

Врачи фиксируют снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями на этой неделе на 9%.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области напоминает, что начало учебного процесса не отменяет проведения противоэпидемических мероприятий в образовательных организациях: так называемого утреннего фильтра для выявления детей с признаками острой респираторной инфекции, запрещены также культурно-массовые мероприятия для учащихся в закрытых помещениях.