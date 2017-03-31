Шесть членов межрегиональной наркогруппировки отправлены под суд в Челябинске

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении шестерых участников преступной группы, распространявшей наркотики на Южном Урале и в Башкирии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По версии следствия, организованная группа действовала с 2014 года и реализовывала синтетические наркотики бесконтактным способом. «Получая информацию по телефону о крупных "закладках", они забирали товар, фасовали его на более мелкие партии и помещали в другие тайники для дальнейшего сбыта», – сообщили в пресс-центре надзорного ведомства.

Злоумышленники были поэтапно задержаны сотрудниками правоохранительных органов при проведении оперативно-розыскных мероприятий в январе-марте 2016 года. Всем избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Из незаконного оборота было изъято более 4 килограммов синтетического наркотика.

Добавим, что среди задержанных есть студенты из Уфы, которые в поисках высокооплачиваемой работы нашли объявление в «ВКонтакте» о работе курьером. Узнав о том, что фактически им предложено стать наркокурьерами, не отказались от предложения и следовали указаниям организатора.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Курчатовский райсуд.