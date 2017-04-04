Вт, 04.04.2017, 17:42 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 4 апреля 2017 года, 16:47

Сердобольная жительница Кыштыма отдала мошенникам четверть миллиона


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Кыштыма (Челябинская область) отдала мошенникам 250 тыс. рублей – пожилую женщину жестоко обманул мужчина кавказской внешности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщает пресс-служба регионального Главка МВД, 88-летняя пенсионерка отправилась в банк, чтобы оплатить коммунальные услуги. На обратном пути у рынкак ней подошел молодой человек невысокого роста, кавказской внешности, в плоской черной фуражке и узких черных брюках. Неизвестный рассказал бабушке, что его другу в больнице отказываются подключить аппарат ИВЛ бесплатно, поскольку они не являются жителями Российской Федерации.

«Он попросил, чтобы бабушка с паспортом проехала в банк, где на ее имя перечислят деньги из-за рубежа. Женщина согласилась помочь, и они вместе поехали к ней домой за паспортом на машине (за рулем был сообщник). Дома молодой человек поинтересовался, есть ли у нее деньги, на что она протянула паспорт, где было 50 тыс. рублей. Но молодой человек попросил больше, и пенсионерка отдела 250 тыс. Мужчина пообещал вернуть долг на следующий день и ушел. Бабушка же добралась до больницы на маршрутке, машины не обнаружила и только тогда поняла, что ее обманули», – рассказали в полиции.

По данному факту сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). 

 

ПРИМЕТЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ:

- мужчина на вид 25 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, кавказской внешности. Одет: фуражка плоская черного цвета, куртка и брюки узкие черного цвета;

- второй молодой человек на вид 30 лет, рост 170 см, плотное телосложения, волосы темного цвета, европейской внешности. Одет: в строгий серый костюм.

Передвигались на автомобиле светлого цвета неустановленной марки.

Сотрудники полиции просят лиц, располагающих информацией о местонахождении данных граждан, сообщить в Межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» по телефону 8 (351-51) 4-46-61.

 

Подробно о том, как не стать жертвой аферистов, различных видах мошенничества можно узнать из памятки Главного управления МВД России по Челябинской области.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: мошенничество, обман пенсионеров, розыск, новости кыштыма, криминальные новости челябинской области
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 614
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 17:32
ВАЖНО. Изменения в ПДД усложнили жизнь водителям-новичкам, но упростили получение прав
сегодня, 16:59
Чиновники отказали пенсионеру в звании «Ветеран труда», поскольку награду ему вручал не министр обороны
сегодня, 16:16
ВНИМАНИЕ. ПАО «Челябэнергосбыт»: Листовки о выходе счетчиков из строя недостоверны
сегодня, 15:59
Свалка продолжит отравлять район Полетаево до 1 июля из-за бездействия властей
сегодня, 15:27
В Златоусте за жестокое обращение с детьми отдали под суд учителя начальных классов
сегодня, 15:10
18+ Осужден таксист, забивший жителя Миасса, не оплатившего проезд друзей
сегодня, 14:30
Суд подтвердил законность ареста Тумаевой, похитившей свыше 100 млн
сегодня, 13:56
Фекальные воды затопили дороги в Парковом-2
сегодня, 13:15
Антиреклама о превращении Range Rover в тыкву признана незаконной в Магнитогорске
сегодня, 13:01
ВНИМАНИЕ. Из-за сильного ветра в Челябинской области объявлено штормовое предупреждение
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Как Вы приумножаете свои деньги?

Подписка на новости
Прислать новость