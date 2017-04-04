Сердобольная жительница Кыштыма отдала мошенникам четверть миллиона

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Кыштыма (Челябинская область) отдала мошенникам 250 тыс. рублей – пожилую женщину жестоко обманул мужчина кавказской внешности, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщает пресс-служба регионального Главка МВД, 88-летняя пенсионерка отправилась в банк, чтобы оплатить коммунальные услуги. На обратном пути у рынкак ней подошел молодой человек невысокого роста, кавказской внешности, в плоской черной фуражке и узких черных брюках. Неизвестный рассказал бабушке, что его другу в больнице отказываются подключить аппарат ИВЛ бесплатно, поскольку они не являются жителями Российской Федерации.

«Он попросил, чтобы бабушка с паспортом проехала в банк, где на ее имя перечислят деньги из-за рубежа. Женщина согласилась помочь, и они вместе поехали к ней домой за паспортом на машине (за рулем был сообщник). Дома молодой человек поинтересовался, есть ли у нее деньги, на что она протянула паспорт, где было 50 тыс. рублей. Но молодой человек попросил больше, и пенсионерка отдела 250 тыс. Мужчина пообещал вернуть долг на следующий день и ушел. Бабушка же добралась до больницы на маршрутке, машины не обнаружила и только тогда поняла, что ее обманули», – рассказали в полиции.

По данному факту сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

ПРИМЕТЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ:

- мужчина на вид 25 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, кавказской внешности. Одет: фуражка плоская черного цвета, куртка и брюки узкие черного цвета;

- второй молодой человек на вид 30 лет, рост 170 см, плотное телосложения, волосы темного цвета, европейской внешности. Одет: в строгий серый костюм.

Передвигались на автомобиле светлого цвета неустановленной марки.

Сотрудники полиции просят лиц, располагающих информацией о местонахождении данных граждан, сообщить в Межмуниципальный отдел МВД России «Кыштымский» по телефону 8 (351-51) 4-46-61.

Подробно о том, как не стать жертвой аферистов, различных видах мошенничества можно узнать из памятки Главного управления МВД России по Челябинской области.