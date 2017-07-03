Семьям утонувших под Чесмой будет оказана материальная помощь

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился оказать материальную помощь семьям утонувших в озере Максимка (Чесменский район) в результате опрокидывания моторной лодки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Федечкин, Дубровский провел экстренное совещание, где ему доложили об обстоятельствах трагедии. «Посмотрел в материалах даты рождения погибших… Это вызывает бурные эмоции. Все обстоятельства трагедии еще предстоит установить, но уже сейчас понятно, что она произошла вследствие пренебрежения правилами безопасности. Всем родителям, особенно в летний сезон, нужно быть очень внимательными к детскому отдыху», – процитировал Федечкин слова губернатора.

Он также сообщил, что глава региона принял решение оказать материальную помощь семьям погибших.

По словам заместителя губернатора Олега Климова, вечером 2 июля на озере Максимка перевернулась моторная лодка, в которой было семь человек. Четверо детей и трое взрослых утонули.

«Это частный водоем, принадлежал одному из утонувших. Бывший карьер, который для купания не приспособлен. Лодка не была зарегистрирована, у ее владельца не было прав на управление плавательным средством, оборудованным мотором. Также ни на одном человеке не было спасательного жилета. Правила безопасности были полностью нарушены, это и привело к трагедии», – пояснил Олег Климов.

В настоящее время ведутся поиски седьмого утонувшего. С родственниками пострадавших работают психологи, на месте происшествия задействована водолазная группа специализированной пожарно-спасательной части. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Напомним, 2 июля в Челябинской области действовало экстренное предупреждение о возможном резком ухудшении погоды. Оно продлено и на 3 июля. В регионе прогнозируются дожди, ливни, грозы, крупный град, усиление ветра до 27 м/с. В связи с этим не исключено возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных авариями на объектах энергетики.