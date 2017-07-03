Тела еще 2 детей выловили из воды после опрокидывания лодки под Чесмой

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

На озере Максимка (Чесменский район, Челябинская область) продолжаются поиски последнего из семи утонувших после переворота лодки – тела еще двух детей извлекли из воды, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на данные 76-й пожарно-спасательной части.

Сегодня, 3 июня, под утро спасатели обнаружили и достали на берег тела еще двух детей – восьми- и 15-летнего мальчиков. Не найдено до сих пор тело лишь одного из мужчин. Работы на водоеме продолжаются.

Напомним, 2 июня вечером мужчина отправился на алюминиевой лодке кататься со своими детьми и детьми родственников на озеро Максимка. По предварительным данным, судно перевернулось из-за перегруза. Спасательных жилетов на детях не было. С берега спасать пассажиров лодки бросились еще двое мужчин, которые утонули. Всего из воды выловили тела двух мужчин и четырех детей.

По факту произошедшего СК возбудил дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Ведется расследование. С родственниками погибших работают психологи.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области