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Агентство новостей Доступ 1 2 февраля 2017 года, 17:36

Тотальный диктант-2017 пройдет в Челябинской области 8 апреля


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В 2017 году всероссийская акция «Тотальный диктант» пройдет 8 апреля – организаторы ждут, что текст, который подготовит известный российский писатель, напишут более 200 тыс. человек, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Имя автора текста организаторы держат в секрете и откроют на традиционной весенней пресс-конференции, которая запланирована на 1 марта. Текст диктанта уже написан, и экспертный совет работает над составлением комментариев по проверке.

По словам руководителя проекта Ольги Ребковец, в феврале будут организованы подготовительные курсы по русскому языку. «Они пройдут в online-режиме 22 февраля, очные начнутся с 17 февраля. Любой желающий сможет прийти и бесплатно подготовиться к диктанту», – отметила руководитель проекта.

Напомним, в 2016 году свою грамотность проверили почти 2 тыс. жителей Челябинской области. Они писали диктант сразу на 32 площадках: в вузах, музеях, библиотеках, книжных магазинах, банках и даже в барах. Часть площадок была оборудована специально для особенных участников. В Областной библиотеке для слепых и слабовидящих писали диктант люди с проблемами зрения, а также слепоглухие, в коворкинге «Лейка» – родители с детьми от шести месяцев.

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Теги: акция, тотальный диктант, русский язык, новости челябинска
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